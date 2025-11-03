مايكروسوفت تعلن استثمارات بـ15,2 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات

مدينة أبو ظبي

أعلنت شركة مايكروسوفت الاثنين عن استثمارات بقيمة 15,2 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية عام 2029، معظمها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها حصلت على ترخيص لاستيراد رقائق متطورة إلى الدولة الخليجية.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث في رسالة نُشرت على هامش زيارته لأبوظبي إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي استثمرت 7,3 مليارات دولار في الإمارات منذ عام 2023، ستنفق “أكثر من 7,9 مليار دولار” إضافية قبل نهاية سنة 2029 لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية فيه.