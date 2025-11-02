زلزال بقوة 6.3 درجات في شمال أفغانستان

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات شمال أفغانستان ليل الأحد الإثنين، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وفقا للهيئة الأميركية.

وشعر سكان مناطق بعيدة، منها العاصمة كابول، بالهزات، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وفي نهاية آب/أغسطس، ضرب زلزال بقوة ست درجات شرق البلاد، موديا بحياة أكثر من 2200 شخص.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، للزلازل في شكل متكرر.

ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقا لبراين بابتي عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6,3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.