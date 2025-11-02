وزير النفط يشيد بنتائج اجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي بـ”أوبك+”

وزير النفط طارق الرومي

أشاد وزير النفط الكويتي طارق الرومي بنتائج الاجتماع الوزاري للدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك +) الذي عقد اليوم الأحد عبر الاتصال المرئي.

وأكد الرومي في تصريح نقله بيان صحفي صادر عن (النفط) عقب ترؤسه للوفد الكويتي المشارك في الاجتماع أن هذا الاجتماع يدعم استقرار السوق النفطية.

وأوضح أنه وبناء على معطيات السوق وأداء الاقتصاد العالمي فقد اتفقت الدول الثماني المشاركة في تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025 من إجمالي 65ر1 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها سابقا في شهر أبريل 2023.

وذكر أنه تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج للأشهر الثلاث يناير وفبراير ومارس من 2026 مبينا أنه سيكون إنتاج النفط الكويتي خلال تلك الأشهر بدء من شهر ديسمبر 580ر2 مليون برميل يوميا.

وشدد على أن دولة الكويت ملتزمة بدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وتوازن السوق موضحا أن الاجتماع القادم للدول الثمانية سيعقد في 30 نوفمبر الجاري.

وضم وفد البلاد المشارك في الاجتماع إضافة للوزير الرومي كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمدالشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.