الدفاع: “القوى البشرية” و”التعليم العسكري” تستقبلان دفعة المتطوعين ضباط الصف 119

"القوى البشرية" و"التعليم العسكري" تستقبلان دفعة المتطوعين ضباط الصف 119

استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالتعاون مع هيئة التعليم العسكري ممثلة في معهد تدريب ضباط الصف والأفراد دفعة المتطوعين ضباط الصف (119) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم الأحد أن استقبال هذه الدفعة جاء بعد أن أتم أفرادها جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم.

وأوضحت أن معهد تدريب ضباط الصف والأفراد ممثلا في مدرسة تدريب ضباط الصف اتخذ كافة الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية.

وأضافت أن البرامج التدريبية والتأهيلية تهدف إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش.