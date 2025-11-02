×
×

الدفاع: “القوى البشرية” و”التعليم العسكري” تستقبلان دفعة المتطوعين ضباط الصف 119

"القوى البشرية" و"التعليم العسكري" تستقبلان دفعة المتطوعين ضباط الصف 119
الكويت
نُشر :
س
س

استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية بالتعاون مع هيئة التعليم العسكري ممثلة في معهد تدريب ضباط الصف والأفراد دفعة المتطوعين ضباط الصف (119) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي اليوم الأحد أن استقبال هذه الدفعة جاء بعد أن أتم أفرادها جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم.

وأوضحت أن معهد تدريب ضباط الصف والأفراد ممثلا في مدرسة تدريب ضباط الصف اتخذ كافة الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية.

وأضافت أن البرامج التدريبية والتأهيلية تهدف إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية