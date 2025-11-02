نائب الرئيس الصيني يقوم بزيارة إلى متحف قصر السلام

ام معالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد الرسمي المرافق له اليوم بزيارة إلى متحف قصر السلام.

هذا وكان في استقبال معاليه المشرف العام للمتحف الشيخة منى الجابر العبدالله الصباح حيث قام بجولة في أرجاء المتحف واطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ الكويت والمتاحف الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف تاريخ الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف تاريخ الحضارات التي سكنت أرض الكويت.

ورافق معاليه خلال الزيارة معالي وزير الاشغال العامة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتورة نورة محمد المشعان وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم إبراهيم الناجم.