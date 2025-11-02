بنك الخليج يحتفي بتخرج الدفعة الأولى من موظفيه من أكاديميته للتكنولوجيا

صورة جماعية للخريجين يتوسطهم حامد التميمي

في إطار جهوده المتواصلة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية، أعلن بنك الخليج عن تخريج الدفعة الأولى من “أكاديمية بنك الخليج للتكنولوجيا”، التي أطلقها مؤخراً بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، تماشيًا مع استراتيجية بنك الخليج 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانته باعتباره “بنك المستقبل”.

وتسعى الأكاديمية إلى إعداد الجيل القادم من الكفاءات الكويتية في المجالات التقنية والتكنولوجية من خلال برامج تدريبية متميزة تسهم في تطوير خبرات وطنية متخصصة في مجالات التحول الرقمي، والبيانات والابتكار، والأمن السيبراني، وتقنيات إدارة المخاطر، مما يؤكد التزام البنك بتعزيز قدراته الأساسية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

وتوفر الأكاديمية تدريباً تقنياً ومهنياً على أعلى مستوى، صُمم خصيصاً ليتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، وذلك ضمن جهوده المستمرة في تصميم برامج تعليمية متخصصة تدعم الابتكار وبناء القدرات في القطاع المصرفي.

وقبل بدء التدريب التقني، يخضع المشاركون لسلسلة من ورش تطوير المهارات الشخصية، بقيادة مدربين من بنك الخليج، تركز على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، لضمان تخريج كوادر متكاملة قادرة على الازدهار في بيئات العمل الحديثة.

ويمتد البرنامج التدريبي على مدى خمسة أسابيع، يحصل بعدها المشاركون على شهادات عالمية معترف بها، إلى جانب اكتسابهم خبرة عملية في مجالات رئيسية مثل الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، وتقنيات إدارة المخاطر. كما يتضمن البرنامج وحدات تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات بنك الخليج التقنية، بهدف استقطاب وتطوير والحفاظ على أفضل الكفاءات الوطنية.

وبعد إتمام البرنامج بنجاح، ينضم الخريجون رسميًاً إلى بنك الخليج كموظفين بدوام كامل، حاملين معهم طاقة جديدة وأفكاراً مبتكرة تسهم في تعزيز مجتمع التكنولوجيا المتنامي في البنك.

وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الموارد البشرية في بنك الخليج، السيد حامد التميمي:” تمثل أكاديمية بنك الخليج للتكنولوجيا التزامًا طويل المدى بتطوير المواهب بطريقة مستدامة وموجهة نحو المستقبل. ومن خلال مثل هذه المبادرات، نواصل تمكين موظفينا وتعزيز الأسس الداعمة لرحلتنا نحو التحول الرقمي.”

وأضاف:” كما تجسد الأكاديمية حرص البنك على تنمية الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من النجاح في بيئة مالية سريعة التطور. ومن خلال هذا البرنامج، لا نبني خبرات تقنية فحسب، بل نرسخ أيضًا ثقافة التعلم المستمر، والمرونة، والابتكار — وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق رؤيتنا لعام 2030.”

ومن خلال مبادرات مثل “أكاديمية بنك الخليج للتكنولوجيا”، يواصل بنك الخليج الاستثمار في الكوادر الوطنية، مؤكداً التزامه ببناء قوة عاملة مؤهلة للمستقبل، وسعيه المستمر إلى تمكين المواهب الكويتية لقيادة مسيرة التطور المصرفي.