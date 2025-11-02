واشنطن تدين “الفظائع الجماعية” لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر السودانية

قوات الدعم السريع في الفاشر

دانت وزارة الخارجية الأمريكية “الفظائع الجماعية” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في (الفاشر) عاصمة إقليم (دارفور) غربي السودان معربة عن قلق واشنطن البالغ ازاء سلامة المدنيين في المدينة.

وذكرت الوزارة في بيان مساء أمس السبت “تدين الولايات المتحدة الفظائع الجماعية المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وتعرب عن قلقها البالغ إزاء سلامة المدنيين داخل المدينة والنازحين إلى المناطق المجاورة”.

ودعت (قوات الدعم السريع) التي تسيطر على المدينة الى “الكف عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي” مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها لإيجاد مسار سلمي في مسعى للمضي قدما.

كما أكدت أن الخيار العسكري “غير قابل للتطبيق” لتسوية الوضع في السودان وأن التدخل الاجنبي “لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع” داعية الطرفين الى المضي في مسار تفاوضي لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وتشهد مدينة (الفاشر) واحد من أكثر الفصول دموية منذ اندلاع الصراع في السودان والتي كان آخرها ما اعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا بشأن مقتل أكثر من 460 مريضا ومرافقا في (مستشفى الولادة السعودي) عقب هجمات استهدفت المنشأة الطبية وشهدت أيضا اختطاف عدد من الاطباء والعاملين في القطاع الصحي.