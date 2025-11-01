تركيا: 550 ألف سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط الأسد

سوريون يعودون من تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا السبت، أنّ 550 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولا يزال نحو 2,4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3,5 ملايين في ذروة الحرب في سوريا، بحسب السلطات التركية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، إنّ إجمالي 1,16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأضافت المفوضية أنّ أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم.

كذلك، أشارت إلى أنّ أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج.

وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت بعد قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد للانتفاضة الشعبية في العام 2011، إلى نزوح ولجوء ملايين السوريين.