رئيس الوزراء الكندي يؤكد أنه اعتذر لترامب على الإعلان المناهض للرسوم الجمركية

مارك كارني

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني السبت أنه اعتذر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان مناهض للرسوم الجمركية يُظهر الرئيس السابق رونالد ريغان.

وقال كارني للصحافيين في مدينة غيونغجو في كوريا الجنوبية “اعتذرت إلى الرئيس. كان الرئيس (ترامب) مستاء”، مضيفا بأن المحادثات التجارية ستُستأنف عندما تكون واشنطن “مستعدة” لذلك.

أعلن ترامب بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية بنسبة إضافية قدرها 10 في المئة وأوقف جميع المحادثات التجارية بعد الحملة الإعلانية “الزائفة” في كندا المناهضة للرسوم الجمركية.