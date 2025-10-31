تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال أكتوبر

الإتحاد الأوروبي

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال شهر أكتوبر الجاري مقابل 2.2% في سبتمبر الماضي.

وذكر (يوروستات) في تقرير أن قطاع الخدمات سجل أعلى معدل تضخم سنوي خلال أكتوبر بنسبة 3.4% مقارنة ب3.2% في سبتمبر تلاه قطاع الغذاء والتبغ والكحول بنسبة 2.5% مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق.

في المقابل سجلت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% مقارنة بـ0.8% في سبتمبر في حين واصل قطاع الطاقة تراجعه ليسجل انخفاضا بنسبة 1% مقابل انخفاض قدره 0.4% في الشهر الماضي.

وأوضح المكتب أن هذه التقديرات تعكس استمرار تباطؤ معدلات التضخم في منطقة اليورو في وقت يراقب فيه البنك المركزي الأوروبي تطورات الأسعار لتحديد توجهاته المستقبلية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة.