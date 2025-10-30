الإعلان التوعوي لبنك بوبيان “محد يسويها ” يتخطى 260 ألف مشاهدة

المدير العام في بنك بوبيان أحمد الفهد

في إطار مسؤوليته المجتمعية والتزامه بدعم حملة “لنكن على دراية” التوعوية التي ينظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، أطلق بنك بوبيان الإعلان التوعوي “محد يسويها”، والذي حقق أكثر من 260 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصاته الرقمية وذلك خلال أيام قليلة من بثه.

وتناولت الرسالة الأساسية في الإعلان أهمية حماية البيانات الشخصية والمصرفية، وعدم التعامل مع الروابط أو المواقع غير الموثوقة، أو مشاركة كلمات المرور والمعلومات السرية مع أي جهة غير رسمية. كما شدد الإعلان على ضرورة التحقق من مصداقية الرسائل والاتصالات التي تطلب بيانات مصرفية، والتأكد من صحة روابط الدفع عند التسوق الإلكتروني.

وقال المدير العام في بنك بوبيان، أحمد الفهد، أن البنك لا يطلب من عملائه أي معلومات مصرفية عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن جميع تعاملاته الرسمية تتم عبر القنوات المعتمدة والآمنة.

الرسالة التوعوية لبنك بوبيان “محد يسويها”

وأضاف أن البنك يعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لرصد وكشف مصادر هذا النوع من الاحتيال، ولا سيما تلك التي تعتمد على انتحال صفة موظفي البنوك أو جهات رسمية لخداع العملاء وسرقة بياناتهم.

وأوضح الفهد أن نشر الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي يشكلان جزءاً أساسياً من مسؤوليته المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً لجهوده في توعية العملاء بكيفية حماية بياناتهم ومتابعة تعاملاتهم المصرفية بأمان.

كما أكد حرص البنك على مواصلة جهوده في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن تعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم عند إجراء المعاملات المصرفية والاستفادة من الخدمات والحلول التي يقدمها البنك بطريقة آمنة ومسؤولة.

وفي ختام البيان، شدد الفهد أن الوعي والحذر يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأموال والمعلومات المصرفية، مذكّراً بأن أي بنك لا يطلب من عملائه بياناتهم أو رموز التحقق عبر الهاتف أو الرسائل النصية، داعياً الجميع إلى التحقق والتأني قبل التفاعل مع أي رابط أو رسالة مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أي بيانات مالية أو شخصية مع أي طرف غير موثوق .