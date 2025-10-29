×
وزارة الكهرباء: لا صحة لإعلان متداول على منصات التواصل الاجتماعي.. ومستمرون في استبدال العدادات الذكية

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
الكويت
أوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان نسب إليها “غير دقيق”

وقالت الوزارة في توضيح نشرته على حسابها الرسمي بمنصة إكس أن الإعلان المشار إليه “يخص فرق المسح الميداني التابعة لها التي تقوم حاليا بقراءة وفحص العدادات الميكانيكية تمهيدا لاستبدالها بالعدادات الالكترونية الذكية” وذلك ضن خطة الوزارة لتحسين منظومة العدادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

ودعت الوزارة العملاء الكرام إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة لها كمصدر موثوق للأخبار والمستجدات.

