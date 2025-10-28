مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28/10/2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالزيارة الرسمية لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وإجراء المباحثات الرسمية الثنائية التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2025.

كما أحيط مجلس الوزراء بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والمقرر عقده خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة وذلك نيابة عن سموه حفظه الله ورعاه بناء على الدعوة الموجهة للمشاركة في هذا المؤتمر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان سمو ولي العهد بشأن الزيارة الرسمية المرتقبة لمعالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025.

من جهته رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية لمعالي نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد معربا عن أمله أن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة منها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي والذي تم يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يحتويه برج المراقبة الجديد على أنظمة المراقبة الجوية الحديثة إضافة إلى المدرج الثالث الذي تم تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الجيل الجديد منها واللذان يعدان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة.

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر حول الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود والعقد الموقع مؤخرا مع شركة مايكروسوفت.

واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح حول المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بهذا الشأن وآخر تطورات المشاريع التي تم توقيعها وبعض المشاريع قيد التنفيذ.

من جانب آخر رفع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال إلى مجلس الوزراء تقريرا بشأن أعمال مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم خلال الفترة من (2021 – 2025) نظرا لانتهاء مدة عمل المجلس لانقضاء أربع سنوات على تشكيله بناء على المرسوم رقم 182 لسنة 2021 موضحا معاليه أن التقرير تضمن أبرز الأعمال والانجازات التي قام مجلس الإدارة والمتعلقة باعتماد النظام الاساسي واللوائح الرئيسية وتصميم واعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة ووضع الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية واعتماد البرامج الاكاديمية والمناهج الدراسية ومن ثم البدء بتشغيل الجامعة وقبول أول دفعة للطلبة في العام الجامعي 2023 – 2024 إضافة إلى اعتماد إنشاء 7 مراكز أبحاث وكذلك اعتماد 5 مراكز تخصصية تابعة لقطاع التخطيط والتميز المؤسسي والابتكار في الجامعة معربا معاليه عن خالص شكره وعظيم تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود وجميع أعضاء مجلس الادارة التأسيسي للجامعة لإنجاز هذا الصرح الجامعي الطموح وكذلك لجميع أعضاء الهيئة الاكاديمية والتدريسية والإدارة التنفيذية ولكل منتسبي الجامعة على أدائهم وجهودهم الطيبة التي ساهمت في تحقيق النجاح لجامعة عبدالله السالم.

وأحاط معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علما بإصدار معاليه قرارا يوم الأحد الماضي بتكليف الدكتورة منى سليمان الأحمد من كلية الطب بجامعة الكويت للقيام بأعمال مدير جامعة عبدالله السالم.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي شدد على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويهدف مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد نظرا لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.