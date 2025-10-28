رئيس الحرس الوطني يبحث مع نائب القائد العام لقوات الدرك التركية سبل تطوير التعاون الثنائي

رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح مع نائب القائد العام لقوات الدرك التركية "الجندرما" الفريق أول حسين كورت أوغلو

بحث رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح مع نائب القائد العام لقوات الدرك التركية (الجندرما) الفريق أول حسين كورت أوغلو اليوم الثلاثاء سبل تطوير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشيخ مبارك الحمود استقبل الفريق أول كورت أوغلو والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية إلى الحرس الوطني وذلك بحضور وكيل الحرس الفريق الركن حمد البرجس.

وقد رحب الشيخ مبارك الحمود بالفريق أول كورت أوغلو والوفد المرافق له مشيدا بالتعاون المثمر بين الحرس الوطني وقوات الدرك التركية.

كما أكد اهتمام الحرس الوطني بتعزيز العلاقات مع المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات.

من جانبه أشاد نائب القائد العام لقوات الدرك التركية بالتعاون المتبادل بين الجانبين مما يسهم في بناء القدرات وصقل الخبرات.