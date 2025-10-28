نزاهة: إحالة أكثر من 30 خاضعا إلى النيابة لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالتها أكثر من 30 خاضعا لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة لتأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد المحددة قانونا.

ودعت (نزاهة) في بيان على حسابها الرسمي في منصة (إكس) اليوم الثلاثاء جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانونا باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا يسهم في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.