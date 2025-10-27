وزير الدفاع: القيادة السياسية حريصة على دعم القوات المسلحة ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يستمع إلى إيجاز عن بيان طبيعة الواجبات والمهام الموكلة بها القوة البحرية

قال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الاثنين إن القيادة السياسية حريصة على دعم القوات المسلحة ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان لها أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الى قاعدة محمد الأحمد البحرية يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان حيث أعرب عن اعتزازه بجهود منتسبي القوة البحرية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتفان في أداء واجبهم الوطني.

وأفادت (رئاسة الأركان) أن الزيارة استهلت بالاستماع إلى إيجاز عن بيان طبيعة الواجبات والمهام الموكلة بها القوة البحرية وإلى إيجاز حول آلية سير العمل والجاهزية القتالية ودور القوة في حماية المياه الإقليمية وتأمين الحدود البحرية والمرافق الحيوية.

وتضمنت الزيارة جولة بحرية على متن زورق (الاستقلال) حيث شاهد الشيخ عبدالله العلي خلالها عرضا ميدانيا ورماية بالذخيرة الحية عكست مستوى التدريب والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوة.

وذكر البيان أنه كان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان وعدد من قيادات القوة.