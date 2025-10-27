الداخلية: ضبط شخصين لدخولهما محمية صباح الأحمد دون تصريح وممارستهما صيد الكائنات الفطرية

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية الهادفة إلى حماية الحياة الفطرية وصون المحميات الطبيعية، تمكن قطاع مديريات الأمن ممثلاً في إدارة شرطة البيئة من ضبط شخصين دخلا محمية صباح الأحمد الطبيعية دون الحصول على تصريح، وقاما بممارسة صيد الكائنات الفطرية باستخدام الصقور.

وقد تم رصد المتهمين داخل نطاق المحمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القوانين واللوائح المنظمة لدخول المناطق البيئية المحمية، والتي تهدف إلى الحفاظ على التنوع الحيوي ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة الطبيعية.

وتنص المادة (105) من قانون حماية البيئة على أنه يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية، أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال، أو صيد الحيوانات البرية أو الإمساك بها أو مطاردتها.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (105).

وقد تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي تجاوز يمس المناطق الطبيعية أو يعرّض الحياة الفطرية للخطر، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والحصول على التصاريح اللازمة قبل دخول المحميات الطبيعية.