“التجارة” تدشن حزمة خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع “الداخلية”

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وذلك لتفعيل الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاضعة لاختصاص إدارة هندسة المرور وتشمل 61 نشاطا أبرزها ذات الصلة بقطاع السيارات والنقل والمعدات الثقيلة.

وأكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب إعلان (تدشين الخدمات الرقمية) الجديدة اليوم الاثنين بمقر الوزارة أن هذه الخدمات تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط بيئة الأعمال.

وبينت الجعيدان أن هذا التعاون يشمل أيضا مشروع الرخصة الذكية الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال عبر بوابة إلكترونية موحدة في (باركود) واحد يتضمن جميع الإجراءات ذات العلاقة ما يسهم في تقليص استخدام الورق وحفظ المعاملات إلكترونيا بشكل كامل. وأضافت أن التعاون الجديد يتيح إمكانية التحقق الفوري من بيانات الأنشطة والموافقات الأمنية بشكل إلكتروني دون الحاجة للمراجعة الورقية لافتة إلى أن هذا التدشين يمثل مرحلة متقدمة من مشروع التحول الرقمي الحكومي بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. وأفادت بأن الوزارة ماضية في خططها لتطوير الخدمات الرقمية بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويسهم في تحقيق رؤية الكويت الرقمية مشيدة بالتعاون المؤسسي مع وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.