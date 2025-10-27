المجلس البلدي يوافق على تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق بمختلف مناطق البلاد

جلسة المجلس البلدي الرئيسية

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على الصيغة النهائية لمقترح التعديل الخاص في الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.

وبين المجلس أن أبرز التعديلات أن لا تقل المساحة عن 750 مترا مربعا في القسائم الاستثمارية و500 متر مربع في القسائم التجارية داخل مدينة الكويت وأن لا تقل المساحة عن 1000 متر مربع في القسائم الاستثمارية و750 مترا مربعا في القسائم التجارية خارج مدينة الكويت.

وأشار أن التعديلات الجديدة أتاحت للفنادق التقدم بطلب لبلدية الكويت لتحويل ما نسبته 25 في المئة من الفائض من الخدمات الفندقية العامة المستحقة وغير المستغلة إلى وحدات فندقية ومرافقها الصحية.

كما وافق (البلدي) على إلغاء الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما الواقع بمنطقة صبحان وطلب قوة الإطفاء العامة تخصيص الموقع لمصلحتها.

ووافق المجلس أيضا على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود 6 سابقا الذي يمثل الموقع 155 حاليا الواقع شمال الوفرة الزراعية بجوار المنتزه الترفيهي كما وافق على طلب الشركة تخصيص موقع بديل لمحطة تعبئة الوقود (1) سابقا والذي يمثل الموقع 153 حاليا الواقع على طريق ميناء عبدالله الوفرة (عريفجان).