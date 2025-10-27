سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في “إكسبو الرياض 2030”

سمو أمير البلاد يتسلم رسالة ولي العهد السعودي من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من اخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في (إكسبو الرياض 2030) تحت شعار “استشراف المستقبل” والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 اكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة سعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح.