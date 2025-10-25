“الداخلية” تنفذ حملة أمنية ومرورية موسعة على جسر الشيخ جابر

من الحملة

نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية ومرورية موسعة على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الأجهزة الأمنية (الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة لشرطة النجدة – الإدارة العامة للأنظمة الأمنية) نفذت الحملة يوم أمس الجمعة وامتدت حتى صباح اليوم السبت وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في فرض هيبة القانون وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وأضاف البيان أن الحملة جاءت بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس وبمشاركة رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله العتيقي ورئيس قطاع شؤون الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور اليتامى وعدد من القيادات الأمنية.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط “شخص مخالف لقانون الإقامة والعمل و4 أشخاص متغيبين و3 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض وحجز 3 مركبات مطلوبة وإحالة شخص بحالة غير طبيعية للجهات المعنية وحجز 13 مركبة و5 دراجات نارية بكراج الحجز وإحالة 6 أشخاص مخالفين إلى الحجز التحفظي وتحرير 618 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية على مختلف الطرق والمواقع الحيوية في البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حفظ الأمن وسلامة مستخدمي الطريق.