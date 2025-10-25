وزير التربية يستقبل الطلبة الفائزين في ملتقى “الابتكار المالي” في عمان

وزير التربية يستقبل الطلبة الفائزين في الملتقى السابع للابتكار المالي

استقبل وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي اليوم السبت الطلبة الفائزين في (الملتقى السابع للابتكار المالي) بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد والموجه العام لمادة الرياضيات بالتكليف دلال الحجرف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إن الوزير الطبطبائي عبر خلال استقباله الطلبة عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الكويت من إنجاز تربوي جديد بحصولهم على المركزين الأول والثاني خليجيا في محور (تحدي الابتكار المالي) عن مشروعهم (مداوير) ومحور (جائزة مشروع الاقتصاد الدائري) عن مشروع (قدر).

وأكد أن هذا التفوق يجسد ما تمتلكه الكويت من طاقات طلابية مبدعة تمثل ثروة وطنية حقيقية تستحق الدعم والرعاية مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في دعم الإبداع والابتكار بين الطلبة وتعزيز مشاركاتهم في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه هنأ الحمد المشاركين وفق البيان مثمنا دعم أولياء الأمور وجهود المعلمين والمشرفين الذين أسهموا في إعداد الطلبة وتأهيلهم للمنافسة وتحقيق هذا الإنجاز المشرف باسم الكويت.

وبدروها أشادت الحجرف بهذا النجاح معتبرة أنه ثمرة تعاون وتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وجهود حثيثة لتشجيع الطلبة على الابتكار المالي وتنمية التفكير الإبداعي.

ونظم الملتقى مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان تحت شعار (الابتكار المالي.. استثمار في المستقبل) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وشارك في الملتقى الطلبة فارس ابراهيم من ثانوية (عبدالعزيز البابطين) وحنين الناصر وليلى جراغ (الروضة/فصول الموهبة) وفاطمة الحمد وفاطمة المطيري (الروضتين) وشدن العنزي وأريام الظفيري (الجهراء) وآمنة المؤمن (الشرقية) وحصة الكعاك (فاطمة الصرعاوي).