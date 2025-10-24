وزير الاتصالات: نولي اهتماما متزايدا بتسريع تبني التقنيات الحديثة وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اثناء مشاركته في قمة "بلومبيرغ للتكنولوجيا" في لندن

قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إن دولة الكويت تولي اهتماما متزايدا بتسريع تبني التقنيات الحديثة وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين بما يعزز جاهزية منظومة الاتصالات والتقنية ويخدم أهداف (رؤية الكويت 2035) نحو اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر اليوم الجمعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) والذي ترأس وفد الكويت الرسمي بقمة (بلومبيرغ للتكنولوجيا) في (لندن) التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ ونائب السفير سعود الدغيشم.

وأضاف العمر أن مشاركة دولة الكويت في القمة تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية التي تنظمها المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التقنية والاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن مشاركة الوفد الكويتي في جلسات القمة وورشها النقاشية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستدامة البنية الرقمية أسهمت في تبادل الخبرات واكتساب رؤى جديدة تدعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية في هذه المجالات الحيوية.

وشارك الوفد الكويتي في العديد من فعاليات القمة منها عرض إعلاني سلط الضوء على سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت باعتباره من أسرع الأسواق نموا في المنطقة.

كما شارك الوفد في حلقة نقاشية بشأن الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الذي استهدف المستثمرين المهتمين باستكشاف فرص الاستثمار في الكويت.

وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين من بينهم مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح وعضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور ضاري الحويل ومدير مكتب وزير الدولة لشؤون الاتصالات بدر الخليفي ومدير إدارة التدقيق في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ناصر العازمي ومهندس حاسوب في المركز الوطني للأمن السيبراني مشعل الزيد.

وشاركت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في القمة ممثلة أيضا بمدير إدارة مكتب التخطيط والاستراتيجية علي الخضري ورئيس قسم تقييم المشاريع ومنح المزايا بشاير العصيمي لتكون هذه المشاركة أول تفعيل لشراكتها الممتدة لثلاث سنوات مع (بلومبيرغ ميديا).

وجمعت القمة التي نظمتها (شركة بلومبيرغ العالمية) خلال يومي 20 و21 أكتوبر الجاري في (لندن) شخصيات وخبرات عالمية بارزة ناقشت سعي أوروبا لتحقيق السيادة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمرونة الرقمية في سياق التطورات التكنولوجية المتسارعة.