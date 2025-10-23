البلدية تنفذ حملات تفتيش على مخالفات استغلال مساحة في غرب أبوفطيرة الحرفية

بلدية الكويت

نفذت بلدية الكويت حملة تفتيش ميدانية لرصد مخالفات استغلال المساحات أمام المحال التجارية في منطقة (غرب أبوفطيرة) الحرفية بمحافظة مبارك الكبير والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها.

وقال رئيس فريق جولة محافظة مبارك الكبير مشاري الدوسري في تصريح صحفي خلال الجولة الميدانية إن الحملة أسفرت عن تسجيل ثماني مخالفات إشغالات طرق عبارة عن استغلال مساحة أمام المحل بدون ترخيص لافتا إلى أن الفريق نفذ حملته الخامسة للكشف على مخالفات استغلال المساحة واتخاذ كل الإجراءات الرقابية ضد المخالفين.

ودعا الدوسري إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا أن الفرق الرقابية في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستتبعها عدت جولات ميدانية في كل المحافظات حسب جدول زمني يتضمن مواعيد الحملات الميدانية أعدها فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.