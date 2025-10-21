مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته اليوم الثلاثاء وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة والتي ترأس خلالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة الجانب التركي وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والتي تضمنت استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا سموه حفظه الله إلى أن هذه الزيارة توجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا الصديقة على ما يلي:

1 – اتفاقية النقل البحري ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الكويتية ووزارة النقل والبنية التحتية التركية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

2 – مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة.

3- مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري حول تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات والذي سيشمل إقامة محميات طبيعية إضافة إلى محمية بحرية كما أن المخطط مصمم لإقامة مناطق سكنية وتجارية بالإضافة إلى مرافق ترفيهية عامة كما تضمن المخطط الهيكلي تصورا بالنسبة لمنطقة رأس عشيرج وجزر عشيرج.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر والتي ترأس فيها وفد دولة الكويت والذي ضم في عضويته محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد شملان البحر وعددا من المسؤولين في وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2025 حيث تم خلالها بحث القضايا المطروحة على المستوى العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية والحد من الفقر بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الأولوية للدول العربية أبرزها إعادة التعافي في الدول الخارجة من النزاعات ودعم البنك الدولي في دمج التحول الرقمي في استراتيجيات سوق العمل لإعداد القوى العاملة في وظائف المستقبل ومعالجة الفجوات في البنية التحتية ورأس المال البشري وتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى إحاطة معاليه بنتائج اجتماع وزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والذي تم خلالها استعراض آخر التطورات الاقتصادية والعالمية وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقتصادية العالمية بما في ذلك التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأيضا أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى مشاركته بفعالية رفيعة المستوى بعنوان (التحول الاقتصادي في الكويت – أسس لمرحلة جديدة) والتي نظمها اتحاد المصارف الكويتية في جامعة جورج واشنطن والتي ركزت على إبراز دور القطاع المالي في دعم مسار التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وفق رؤية دولة الكويت 2035 وتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتمويل المبتكر.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.