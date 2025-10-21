سمو أمير البلاد والرئيس التركي يشهدان مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رعاه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وهي كما يلي:

1 – اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا ومذكرة تفاهم بين دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية والجمهورية التركية ممثلة بوزارة النقل والبنية التحتية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة وسيوقعهما عن حكومة دولة الكويت معالي الشيخ / فهد يوسف سعود الصباح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعن حكومة الجمهورية التركية، معالي السيد/ هاكان فيدان – وزير الخارجية.

2 – مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الطاقة وسيوقعها عن حكومة دولة الكويت د. صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة وعن حكومة الجمهورية التركية معالي السيد/ ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

3 – مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ممثلة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجمهورية التركية ممثلة عن مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر وسيوقعها عن حكومة دولة الكويت الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح – مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت وعن حكومة الجمهورية التركية معالي السيد/ أحمد بوراك داغلي أوغلو – رئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية.