التجارة: فحص 55 مليون جرام معادن ثمينة في 6 أشهر برسوم بلغت 1.7 مليون دينار

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة المعادن الثمينة وسمت وفحصت نحو 55 مليون جرام من الذهب والفضة والمعادن والأحجار الثمينة خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي رسوم بلغت 77ر1 مليون دينار كويتي (نحو 5ر5 مليون دولار أمريكي).

وقالت الوزارة في إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الذهب والفضة استحوذا على النصيب الأكبر من إجمالي الأوزان المفحوصة إذ تم فحص 18 مليونا و63 ألف جرام من الذهب برسوم بلغت نحو 909 آلاف دينار(نحو ثلاثة ملايين دولار).

وأضافت أنه تم فحص 31 مليونا و446 ألف جرام من الفضة برسوم بلغت نحو 314 ألف دينار (نحو مليون دولار) إضافة إلى فحص نحو مليونين و221 ألف جرام من الذهب المطعم بالأحجار ذات القيمة بلغت نحو 158 ألف دينار (نحو 516 ألف دولار).

وأوضحت أن الإحصائيات التفصيلية للفحص الأساسي الخاص بالذهب تظهر أن الذهب غير المطعم شكل معظم الذهب المفحوص يليه الذهب المطعم بأحجار ذات قيمة بنسبة 11 في المئة ثم الذهب المطعم بالماس بنسبة 4 في المئة.

وفي سياق الخدمات الأخرى المتعلقة بالطرود والشهادات والإفراجات وغيرها لفتت الوزارة إلى أن إجمالي الرسوم المحصلة من هذه الخدمات بلغ 184 ألف دينار (نحو 600 ألف دولار).

وأفادت بأن خدمة رسوم إفراج تجارة تصدرت هذه الخدمات بمبلغ 75 ألف دينار (نحو 245 ألف دولار) لنحو 7599 معاملة.

وأظهرت الإحصائية تحصيل رسوم لخدمات إضافية شملت فحص 13945 قطعة من الإكسسوار المطلي بإجمالي رسوم بلغت 1394 دينارا (نحو 5ر4 ألف دولار) وفحص 9540 مسبحة بإجمالي 7ر4 ألف دينار (نحو 14 ألف دولار).