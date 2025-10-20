قتيل وتسعة جرحى في زوبعة مفاجئة شمال باريس

قُتل عامل بناء وأصيب تسعة أشخاص آخرين بجروح، أربعة منهم حالتهم حرجة، إثر سقوط ثلاث رافعات من جراء زوبعة مفاجئة وعنيفة ضربت بلدات عدّة شمال باريس الإثنين، بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية.

ووقعت الكارثة في بلدة إيرمون على بُعد 21 كيلومترا شمال شرق باريس حين ضربت “زوبعة مفاجئة وعنيفة ومركّزة نحو عشر بلدات عند الساعة 17,50 (15,50 ت غ)”، بحسب ما أعلن المحافظ فيليب كور لوكالة فرانس برس في عين المكان.

من جهته، قال لفرانس برس المدّعي العام للجمهورية في بونتواز، غيريك لو برا إنّ حصيلة الكارثة هي قتيل وتسعة جرحى.

وأضاف أنّ القتيل “شاب يبلغ من العمر 23 عاما وهو أحد عمّال شركة البناء الخاصة التي كانت تعمل في الموقع”.

وأعلنت السلطات المحلية أنّ “أربعة من الجرحى التسعة هم بحالة حرجة والخمسة بحالة خطرة”، مشيرة إلى أنّ الزوبعة أدّت إلى “سقوط رافعات واقتلاع أسطح مبان”.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصة إكس ثلاث رافعات بناء (أوناش) وهي تنهار، في غضون ثوان، الواحدة تلو الأخرى.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز على منصة إكس إنّ الكارثة نتجت عن “زوبعة مفاجئة ونادرة الشدّة”.

ووفقا للمحافظ فإنّ الرافعة الأولى سقطت في موقع البناء وأدت لمقتل العامل والرافعة الثانية سقطت على مؤسسة طبية واجتماعية، دون التسبّب بجرحى، فيما سقطت الثالثة على مبنى سكني.

وبحسب المحافظة، فقد شارك حوالى 80 عنصرا من فرق الإطفاء و50 شرطيا و20 من موظفي خدمة المساعدة الطبية الطارئة في عمليات الإنقاذ إثر هذه الكارثة.