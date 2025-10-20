دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط تدعو إلى إيصال المساعدات لغزة

قطاع غزة

دعت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر الأبيض المتوسط الاثنين إلى فتح المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتخاذ تدابير لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، أن مجموعة “ميد 9” دعت إلى “الإفراج الفوري عن جميع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة”.

وهذا العام، استضافت القمة مدينة بورتوروز الساحلية في سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.

وأضاف رئيس الوزراء السلوفيني “لا مبرر على الإطلاق ليمنع أحد وصول هذه المساعدات الإنسانية، وننتظر أن تفتح حكومة الاحتلال معبر رفح، وأيضا معابر حدودية أخرى، لتصل المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

كما تسعى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التسع المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى ضمان وصول آمن لوسائل الإعلام إلى قطاع غزة.

واجتمع مسؤولون من فرنسا وقبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال الاثنين في إطار مجموعة “ميد 9” لمناقشة قضايا تؤثر على منطقتهم.

وشارك العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في الاجتماع.

والتقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الأراضي المحتلة الاثنين، غداة شن الاحتلال ضربات على قطاع غزة شكلت تهديدا لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد غولوب أن مجموعة “ميد 9” تريد أيضا ضمان “الاحترام الكامل” لاتفاق وقف إطلاق النار، “لا سيما عبر نشر مراقبين على الأرض”.

وعقب قصف الاحتلال الأحد الذي أسفر عن مقتل العشرات في غزة، اعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن “وقف إطلاق النار يحمل كل الفرص لتحقيق سلام مستدام. لكن حتى لو تم التوصل إلى ذلك، ستكون هناك تقلبات، وسيكون علينا مراقبة الوضع”.

ومنعت سلوفينيا نتانياهو من دخول أراضيها في أيلول/سبتمبر بسبب مذكرات التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعترفت سلوفينيا بدولة فلسطين عام 2024.