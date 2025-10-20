وزارة الشؤون تنظم فعالية “أنثى لا تهزم” للتوعية بسرطان الثدي وتشجيع الفحص المبكر

وزيرة الشؤون تستمع إلى شرح خلال تفقدها أحد أركان فعالية

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين فعالية بعنوان (أنثى لا تهزم) في مجمع الوزارات للتوعية بسرطان الثدي وتشجيع الفحص المبكر.

وشهدت الفعالية حضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وتضمنت أركانا تثقيفية عن الفحص الذاتي ومواعيد الفحوصات الدورية وأساليب الدعم النفسي والاجتماعي وسط تفاعل من الحضور مع الفرق الطبية والمتطوعين.

وتأتي المبادرة ضمن برامج الوزارة الداعمة لصحة المرأة وتعزيز التضامن المجتمعي في مواجهة الأمراض المزمنة مؤكدة أهمية التوعية المبكرة والشراكات المؤسسية والتطوعية للحد من المخاطر.