البلدية: تسجيل 44 مخالفة استغلال مساحات أمام المحال التجارية دون ترخيص في محافظة حولي

بلدية الكويت

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين عن حملة تفتيشية ميدانية لرصد مخالفات استغلال المساحات أمام المحال التجارية بمحافظة حولي لقياس مدى الالتزام باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها أسفرت عن تسجيل 44 مخالفة إشغالات طرق عبارة عن استغلال مساحة أمام المحل بدون ترخيص.

وقال رئيس فريق جولة محافظة حولي بدر العازمي في تصريح للصحفيين على هامش الجولة الميدانية إن الفريق الرقابي لإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق نفذ الحملة الميدانية الرابعة للكشف عن هذا النوع من المخالفات مبينا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين للتأكد من التزامهم بلوائح ونظم البلدية.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا على أن الفرق الرقابية في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع المحافظات وفق جدول زمني يتضمن مواعيد حملات ميدانية أعدها فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية لتنفيذها خلال الايام المقبلة.

وشدد على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.