سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدًا من شركة إيرباص وسفراء فرنسا وألمانيا الاتحادية وإسبانيا والمملكة المتحدة لدى البلاد

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم وفدا من شركة ايرباص وسفراء جمهورية فرنسا الصديقة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ومملكة إسبانيا الصديقة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة لدى دولة الكويت.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت وشركة ايرباص وسبل تعزيز الشراكة التجارية وتنميتها بين الجانبين.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي.