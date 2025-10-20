“البورصة” و”المركز” يختتمان النسخة الخامسة من برنامج UNICODE لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية

ناصر مشاري السنعوسي وأحمد فؤاد الفلاح وهاشم بهبهاني وأحمد معرفي وعمر الابراهيم

اختتمت بورصة الكويت بنجاح استضافتها للنسخة الخامسة من برنامج UNICODE، البرنامج المكثف لتطوير مهارات الشباب في مجالات الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والذي تنظمه أكاديمية CODED، بالتعاون مع البورصة وشركة المركز المالي الكويتي “المركز” كشركاء إستراتيجيين للبرنامج. وتوّج هذا الإنجاز بإقامة حفل تخرج لـ 320 طالبًا وطالبة أتموا بنجاح رحلتهم التعليمية على مدار ثلاثة أشهر في قاعات التدريب الحديثة في مبنى البورصة.

أُقيم الحفل في قاعة ناصر الخرافي / جاسم البحر (قاعة التداول) في مبنى بورصة الكويت، بحضور لفيف من قادة وممثلي الجهات الراعية والأكاديمية، احتفاءً بإنجازات الخريجين الذين انضموا إلى صفوف الكفاءات الوطنية الواعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

جاءت استضافة ورعاية البورصة للبرنامج، للسنة الثانية على التوالي، تأكيدًا لالتزامها المستمر بدعم الكوادر الوطنية الشابة. كما شارك “المركز” في تقديم الرعاية المماثلة للبرنامج، مما يعكس دور المؤسستين في دعم التعليم التقني، وتمكين الجيل القادم، وتأهيله بأحدث المهارات التقنية والفنية التي يتطلبها سوق العمل، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة. ويأتي ذلك إيماناً بأهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة المؤسسات وحماية منظومة الأعمال، إذ تسهم المعرفة التقنية المتقدمة في رفع مستوى الأمان المؤسسي وضمان موثوقية التعاملات، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المالية وثقة المتعاملين فيها.

وخلال الحفل، أعرب السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت عن فخره بالخريجين، قائلا: “يمثل هذا الحفل تتويجاً لمسيرة تعليمية مكثفة امتدت على مدى ثلاثة أشهر، خاضها المشاركون بشغف واجتهاد إلى جانب التزاماتهم الجامعية والمهنية. نحن فخورون بما حققوه من إنجازات تعكس طموح الشباب الكويتي، وإصرارهم على تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار. لقد أثبت الخريجون قدرتهم على الجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتجسيدهم لروح المثابرة والتعلم المستمر، وهي من أهم مقومات النجاح والريادة في المستقبل.”

شهدت النسخة الخامسة من البرنامج توسعاً نوعياً في المحتوى التدريبي، حيث تم دمج مفاهيم التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي (AI) في جميع المسارات التعليمية، التي شملت تطوير المواقع الإلكترونية باستخدام HTML وCSS وJavaScript، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية عبر منصة Flutter، إلى جانب التدريب على أساسيات الأمن السيبراني، بما يعزز جاهزية المشاركين لسوق العمل الرقمي المتطور.

وأضاف السنعوسي: “تعتز البورصة بشراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية CODED، والتي تأتي تأكيداً لالتزامها بدعم التنمية الوطنية وتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات التي تعزز تنافسية الاقتصاد واستدامة نموه. كما تأتي شراكتنا تجسيداً لهدفنا بالاستثمار في التقليم التقني، والذي يعزز البيئة الداعمة للتحول الرقمي في قطاع اسواق المال. كما تسعى البورصة، من خلال رعايتها لبرنامج UNICODE، إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل عبر إعداد جيل يمتلك مهارات مالية وتكنولوجية متقدمة، انسجاماً مع رؤية دولة الكويت في التحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.”

تمتد الشراكة الإستراتيجية بين بورصة الكويت وأكاديمية CODED على مدى عامين، حيث يعد برنامج UNICODE منصة تعليمية متميزة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يساهم في بناء جيل واعٍ مالياً ومتمكن رقمياً، الأمر الذي ينسجم مع جهود بورصة الكويت لزيادة الوعي بالثقافة المالية وأسواق المال، ويشكل محوراً أساسياً في استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية.

ومن جهته، قال السيد/ أحمد فؤاد الفلاح، العضو المنتدب – الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي “المركز”: “تجسد شراكة “المركز” مع بورصة الكويت وأكاديمية CODED رؤيتنا المشتركة نحو تنمية دولة الكويت عبر المعرفة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية. ويفخر “المركز” بكونه شريكاً استراتيجياً على مدى سنوات لبرنامج UNICODE، الذي يواصل النمو والتطور من حيث النطاق والأثر. ومن خلال دعم المبادرات التي تجمع بين الثقافة المالية والابتكار، يساهم “المركز” في تطوير الطاقات الطموحة وخاصة في مجال التكنولوجيا، إيماننا منا بأن مثل هذه الأنشطة لها دور كبير وفعال في تمكين العقول الشابة وصقل كفاءاتهم وتجهيزهم لاقتصاد رقمي يرفع من تنافسية الكويت على الصعيدين الخليجي والعالمي.”

تأسس المركز المالي الكويتي (“المركز”) عام 1974، وهو مؤسسة مالية كويتية رائدة تُعنى بتقديم خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم إدراج الشركة في سوق المال الكويتي في العام 1997.

وتعليقاً على التعاون، قال السيد/ هاشم بهبهاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED: “نثمن الشراكة الإستراتيجية مع بورصة الكويت و”المركز”، والتي تشكل نموذجاً عملياً للتعاون المثمر الذي يعزز القدرات الوطنية ويمكّن الشباب من قيادة مستقبل التكنولوجيا في الكويت. يواصل برنامج UNICODE تجسيد أهمية الدمج بين التعليم والخبرة العملية في بيئة العمل الواقعية، إذ زوّدت النسخة الخامسة من البرنامج المشاركين بمهارات تقنية متقدمة تؤهلهم للابتكار والتكيّف مع الاقتصاد الرقمي المتسارع. كما وفرت استضافة البرنامج في بورصة الكويت بيئة مهنية مُلهمة تعكس واقع القطاع المالي، وتمكن المشاركين من استكشاف الدور المتنامي للتكنولوجيا في تطوير أساليب عمل الشركات وتحسين كفاءتها.”

انتقل برنامج UNICODE منذ انطلاقه في عام 2021 من مرحلة تجريبية واعدة إلى مبادرة رائدة لتمكين الشباب الكويتي في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ففي عام 2024، شهدت النسخة الرابعة، والأولى برعاية بورصة الكويت، تدريب 250 طالباً جامعياً وحديث التخرج في مبنى البورصة، بينما توسعت النسخة الخامسة لتشمل 320 مشاركاً، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 570 طالباً وطالبة خلال عامين، ما يعكس النمو المستمر للبرنامج والنجاح المتزايد للشراكة بين بورصة الكويت وأكاديمية CODED.

يهدف برنامج UNICODE، الذي أطلقته أكاديمية CODED في العام 2021، إلى تأهيل طلاب الجامعات والخريجين الجدد في الكويت بالمهارات التقنية المطلوبة لسوق العمل. ويسعى البرنامج إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والتميز في بيئات العمل الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية واستدامة النمو في الكويت.

ويجدر التوضيح أن اسم البرنامج يستلهم من نظام الترميز العالمي Unicode، الذي يهدف إلى توفير رمز فريد لكل حرف في مختلف لغات العالم لتمكين التواصل ومعالجة النصوص رقمياً على نطاق عالمي. وقد تم اختيار الاسم ليعكس فلسفة البرنامج في توحيد لغة التكنولوجيا بين الأجيال، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئة رقمية متكاملة.

تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة إلى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.