دولة الكويت ترحب باتفاق باكستان وأفغانستان بشأن وقف إطلاق النار

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وإنشاء آليات لترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين متطلعة إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات وإرساء الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات شعبي البلدين.

وثمنت (الخارجية) في بيان لها اليوم الاثنين الجهود البناءة والمساعي الحثيثة التي قادتها كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة في استضافة ورعاية المفاوضات التي أثمرت في التوصل إلى هذا الاتفاق مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والتمسك بالمسار الدبلوماسي في سبيل حل الخلافات وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.