مساعد وزير الخارجية تؤكد أن دولة الكويت تولي أهمية لتعزيز حماية حقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح تلتقي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج الصباح أن دولة الكويت تولي أهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور العديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به السفيرة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقاءها رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي في مبنى وزارة الخارجية اليوم الأحد بمناسبة زيارته دولة الكويت.

وأوضحت أن الدستور ضم العديد من المواد التي تؤكد على حماية الأسرة والعدالة والمساواة والحرية وضمان التعليم ورعاية الدولة مجانا والحق في الرعاية الصحية.

وأكدت الدور الذي تطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان موضحة أن دولة الكويت قدمت تقريرها الوطني الثاني إلى (اللجنة) ومن المقرر مناقشته نهاية هذا العام. وذكرت الشيخة جواهر الصباح انها استعرضت خلال اللقاء الجهود والإنجازات التي بذلتها حكومة دولة الكويت في مجالات تعزيز حقوق الانسان “حيث تأتي هذا الزيارة كجزء روتيني يسبق عملية مناقشة التقرير المزمع في نهاية هذا العام”. وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون بين وزارة الخارجية ولجنة الميثاق العربي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تبادل الزيارات وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية.

وسيقوم رئيس لجنة الميثاق العربي والوفد المرافق بزيارة إلى عدد من المؤسسات الحكومية للاطلاع على الإنجازات التي حققت في هذا المجال وآليات عمل تلك المؤسسات وأهم التحديات التي تواجهها كما سيلتقي بعدد من منظمات المجتمع المدني.