الداخلية: ضبط مواطنين من منتسبي “الدفاع” لارتكابهما جريمة سرقة عن طريق استخدام العنف

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط مواطنين من منتسبي وزارة الدفاع، ارتكبا جريمة سرقة عن طريق استعمال العنف في محافظة حولي.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا من مقيم من الجنسية الآسيوية يفيد بتعرضه للسرقة من قبل شخصين مجهولي الهوية، حيث قام أحدهما بتكثيفه بينما قام الآخر بسرقته ولاذا بالفرار.

وفور تلقي البلاغ، باشرت إدارة مباحث محافظة حولي (مكتب مباحث السالمية) إجراءات البحث والتحري، وتم الانتقال إلى موقع الواقعة واستخراج كاميرات المراقبة وجمع المعلومات اللازمة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة، وتبيّن أنهما مواطنان يعملان في وزارة الدفاع.

وبالاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة، تم رصد أحد المتهمين وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقرّ واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر.

وعليه، تم استدراج المتهم الثاني وضبطه وبمواجهته بالتهم أقرّ بمشاركته في الجريمة، كما تم العثور بحوزتهما على مواد يشتبه انها مخدرة وأدوات مخصصة للتعاطي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.