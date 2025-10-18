دولة الكويت تشارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن

شاركت دولة الكويت في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وترأس الاجتماع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية كابوفيردي (الرأس الأخضر) السيد/ أولافو أفيلينو غارسيا كوريا، والذي طالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإيلاء المزيد من الاهتمام بدول القارة الأفريقية وبعض دول الشرق الأوسط ووسط آسيا التي يتزايد فيها النمو السكاني، وانعكاس ذلك على زيادة القوى العاملة الشابة التي ستدخل سوق العمل في ظل محدودية فرص العمل.

كما تم خلال الجلسة مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار الاقتصادي والنمو العالمي، والتركيز على العمل المشترك ومواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغير المناخي واستدامة القدرة على تحمل الديون وتقليص الفقر، وتعزيز القدرات وخلق الوظائف وفرص العمل من أجل تحقيق الرخاء المشترك، وذلك بمشاركة قادة عالميين من 191 دولة من مختلف أنحاء العالم.

شارك في الجلسة محافظ بنك الكويت المركزي السيد/ باسل الهارون، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة السيد/ وليد البحر.

ومن الجدير بالذكر فإن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمتد خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025 بمشاركة وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص.