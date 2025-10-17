ترامب يؤكد أنّه سيلتقي نظيره الصيني قريبا في كوريا الجنوبية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ “بعد نحو أسبوعين” في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادىء (أبيك)، وذلك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ستبث الاحد.

وقال ترامب بحسب مقتطفات من المقابلة في إطار برنامج Fox Sunday Morning Futures “سنلتقي بعد نحو أسبوعين (…) في كوريا الجنوبية، مع الرئيس شي”.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية في 29 تشرين الاول/أكتوبر في زيارة تستمر يومين، علما أن القمة تستمر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.