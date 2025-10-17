الداخلية: ضبط شخصين تورطا في إرسال رسائل احتيالية باسم شركات معروفة

الموقوفين

في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمتابعة وضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، ورد إلى الإدارة بلاغ يفيد بوجود رقم هاتف محلي يقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة تتضمن محاولات للنصب والاحتيال باسم عدد من الشركات المعروفة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تبين أن المشتبه به قام باستخراج عدد من الأرقام وتسليمها لصديقه، وبناءً على ذلك تم ضبط الصديق وبحوزته عدة هواتف نقالة، واعترف بأنه يتعامل مع شخص من خارج البلاد يقوم بتحويل مبالغ مالية له مقابل استخدام الشرائح لتشغيل تطبيق يُرسل رسائل احتيالية باسم عدد من الشركات المعروفة بهدف الاحتيال المالي.

وتؤكد الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الجهود مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه استغلال وسائل التقنية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعاد المتهمين عن البلاد للصالح العام.

كما تحذر وزارة الداخلية من التعامل مع الرسائل المجهولة أو الروابط الوهمية التي تستهدف الحصول على البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية، وتدعو الجميع إلى التحقق من المصادر الرسمية وعدم الاستجابة لأي رسائل أو روابط مشبوهة.