ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين بعد اتصال شهد “تقدما كبيرا”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع بوتين أكد “إحراز تقدّم كبير” خلالها.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته “تروث سوشال” “قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولي من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيتم تعيينهم. وسيتم اختيار مكان. ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب +غير المُشرّفة+ بين روسيا وأوكرانيا”.