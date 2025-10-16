الصين تدافع عن عمليات الشراء “المشروعة” للنفط الروسي وترفض “ترهيب” ترامب

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان

دافعت الصين الخميس عن مشترياتها من النفط الروسي معتبرة أنها “مشروعة” ووصفت ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقفها بأنها محاولة “ترهيب”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان لصحافيين إن “الصين تقوم بتعاون طبيعي ومشروع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة مع دول العالم بما فيها روسيا”.

ومساء الأربعاء، أعلن ترامب أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي وأضاف “هذه خطوة كبيرة… الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه”.

وقال جيان خلال مؤتمره الصحافي إن “ما تقوم به الولايات المتحدة هو مثال نموذجي للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي اللذين يقوضان بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويهددان سلامة سلاسل الإمداد العالمية وثباتها”.