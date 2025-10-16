وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم يلتقي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم اليوم بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، وبحضور مدراء القطاعات في مجموعة البنك الدولي.

وتطرق الوزير إلى أهمية تعزيز العلاقة مع المكتب المحلي للبنك الدولي في دولة الكويت، وذلك بعد أن يتم تعيين المدير الجديد له، على أن يكون ذو خبرة ومعرفة ومرونة للتعامل مع الجهات المحلية بما يسهم في تحقيق القيمة المضافة والمرجوة من تواجد المكتب، مطالباً الاجتماع مع المدير الجديد للمكتب في حال تعيينه، وذلك لأهمية تحديد الأولويات المطلوب التعاون فيها مع البنك الدولي.

ومن جهته قدم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشكر لدولة الكويت، حيث أنها قد استوفت مؤخراً سداد مساهمتها في الزيادة العامة والاختيارية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بما يعكس التزام الكويت بتعهداتها الدولية ودعمها لجهود البنك الدولي في تعزيز التنمية المستدامة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دفع مسيرة التعاون بين دولة الكويت والبنك الدولي لا سيما في مجالات التعليم، الصحة،الطاقة والمياه.

حضر اللقاء المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، مدير إدارة الدين العام فيصل المزيني، ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي، ومدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد العمران.

يأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن المنعقدة خلال الفترة خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2025.