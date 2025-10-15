وزيرة الشؤون تتفقد أحد مراكز إيواء المعنفات للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

قامت وزيرة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى أحد مراكز إيواء المعنفات التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك للاطلاع على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزيلات.

وأكدت الوزير الحويلة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب الزيارة على أهمية مواصلة الارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة داخل مراكز الإيواء وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستجابة السريعة والفعالة للحالات.

وأضافت أنها حريصة على متابعة المرافق الاجتماعية والوقوف مباشرة على احتياجات المستفيدات منها والعمل على تطويرها بما يضمن توفير أفضل سبل الرعاية والحماية.