مجلس جامعة الكويت يعتمد خطة البعثات للعام الجامعي 2026/2025

جامعة الكويت

اعتمد مجلس جامعة الكويت اليوم الاربعاء خلال اجتماعه الرابع برئاسة مدير الجامعة الدكتورة دينا الميلم خطة البعثات للعام الجامعي 2025 / 2026 بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء المجلس.

وأكدت أمين عام الجامعة بالإنابة المتحدث الرسمي باسمها الدكتورة نورة السويح في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن مجلس الجامعة وافق كذلك على تفويض مدير الجامعة بتشكيل لجان اختيار عمداء الكليات والعمادات النوعية.

وأضافت السويح أن مجلس الجامعة وافق أيضا على ثلاث اتفاقيات تبادل طلابي ومذكرتي تفاهم ومذكرة تفاهم واتفاقية تبادل طلابي بين جامعة الكويت وجامعة (Jean Moulin Lyon) في فرنسا و(جامعة الكويت) وجامعة (Goethe University Frankfurt) في ألمانيا وجامعة (Rennes School of Business) في فرنسا وجامعة (IE) في إسبانيا.

وأفادت بأن المجلس وافق أيضا على مذكرة التفاهم بين جامعة الكويت وأكاديمية (الملكة رانيا) لتدريب المعلمين في الأردن ومذكرة تفاهم بين جامعة الكويت وجريدة الجريدة.