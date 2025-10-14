سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يتفقدون مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد بمنطقة الصباح الصحية

مو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يرافقه الوزراء بجولة تفقدية اليوم الثلاثاء لمشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد في منطقة الصباح الصحية وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مبنى المشروع.

وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الجولة التفقدية أن مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال رعاية مرضى الأورام على مستوى المنطقة ويأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتطوير الخدمات الطبية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال الوزير العوضي إن المركز الجديد صمم ليكون صرحا طبيا متكاملا يقدم منظومة شاملة من خدمات علاج الأورام وأمراض الدم والجراحة التخصصية للأورام والعلاج الإشعاعي والاجتماعي مشيرا إلى أن المشروع يعزز قدرة المنظومة الصحية الوطنية على تقديم الرعاية المتقدمة للمرضى داخل الكويت دون الحاجة للعلاج في الخارج.

وأوضح أن المشروع الذي يضم 618 سريرا يتكون من برجين طبيين ومبنى مركزي للخدمات ومبنى لمواقف السيارات يتسع لنحو 1950 سيارة ويضم أقساما متطورة تشمل غرف عمليات حديثة ووحدات للعناية المركزة وأجنحة متخصصة في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي والعلاج الطبيعي.

وأضاف أن تصميم المركز جاء ليواكب أحدث النظم العالمية والمعايير الدولية في إدارة وتشغيل المراكز التخصصية حيث يضم تجهيزات طبية وتقنية متقدمة تشمل أجهزة المعجلات الخطية ومحاكيات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي إلى جانب أقسام للأشعة والطب النووي والمختبرات المركزية والصيدلية المركزية.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار رؤية وزارة الصحة لتحديث البنية التحتية الطبية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات انسجاما مع أهداف خطة التنمية الوطنية ورؤية (كويت جديدة 2035) لافتا إلى أن المركز سيكون نموذجا للتكامل بين الخدمات الطبية والعلمية والبحثية في مجال الأورام.

وأكد حرص الوزارة على استكمال مشاريعها التطويرية في القطاع الصحي بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين معربا عن اعتزازه بالكوادر الوطنية التي تساهم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء خلال الجولة التفقدية إلى شرح من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل وزارة الصحة بالتكليف الدكتور عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الهندسية إبراهيم النهام ومسؤولي الوزارة حول كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع.