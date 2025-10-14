الخدمة المدنية: الاجتماع الخليجي الـ23 لمعاهد الإدارة يجسد التعاون الإداري وبناء القدرات البشرية

الاجتماع الـ23 للجنة مدراء عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان أن الاجتماع الـ23 للجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسد روح التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة في مجالات التطوير الإداري وبناء القدرات البشرية.

وقال الدكتور الربيعان في كلمة الافتتاحية للاجتماع الذي عقد برئاسته في دولة الكويت اليوم الثلاثاء إن الاجتماع يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتبني الابتكار والتعلم المستمر كركائز رئيسية لتحقيق الرؤى المستقبلية لاسيما في ظل التحولات المتسارعة في بيئات العمل الحكومية.

وأضاف أن الاجتماع يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات المتميزة بين معاهد الإدارة العامة وتطوير برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الاجهزة الحكومية وتحقيق التكامل في السياسات والمبادرات الخليجية.

وأكد حرص دولة الكويت وديوان الخدمة على دعم أعمال هذا الاجتماع وتسهيل مهام لجانه وتعزيز نتائجها متمنيا أن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في تطوير العمل الحكومي الخليجي المشترك.

من جانبه أعرب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية والتنموية الدكتور خالد السنيدي عن الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على ما تقدمه الكويت من دعم وجهود لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما أعرب السنيدي عن التقدير لما يبذله سمو أمير دولة الكويت وقادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم من دعم متواصل لتحقيق تطلعات شعوب الدول الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء.

وقال إن معاهد الإدارات العامة في دول مجلس التعاون تضطلع بدور محوري في تنمية الكفاءات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية حيث تعد ركيزة أساسية في تأهيل القيادات الإدارية وبناء رأس المال البشري القادر على مواكبة متطلبات التنمية والإصلاح الإداري.

وأوضح أن معاهد الادارة تقوم بدور فاعل في نشر ثقافة التميز والجودة في الأداء الحكومي والارتقاء بفعالية العمل الإداري والتقني عبر برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تطويرية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة الحديثة والتحولات الرقمية المتسارعة في هذا المجال.

وأضاف أن مساهمة المعاهد في تعزيز التكامل المعرفي الخليجي من خلال تبادل الخبرات تدعم المسيرة التنموية المشرقة لدول المجلس مبينا أن جهودها اسهمت في ترسيخ المكانة التي حققتها دول المجلس في مؤشرات التنمية العالمية.

وأفاد السنيدي بأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صنف جميع دول مجلس التعاون ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا إضافة إلى التحسن المستمر لدول المجلس في المؤشرات العالمية الخاصة بالتحول الرقمي.

وأكد أن ذلك التصنيف والتحسن يعتبران إنجازات تجسد الأثر الإيجابي لبرامج التدريب والدراسات والبحوث التي تقودها المعاهد للارتقاء بجودة الأداء الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دول المجلس.

وذكر أن اجتماع اليوم يستعرض عدة موضوعات مهمة في مقدمتها تحديث خطة عمل معاهد الإدارة العامة (2026 – 2030) والإجراءات الخاصة بالتبادل المعرفي وجائزة أفضل المشاريع والممارسات المبتكرة بمعاهد الإدارة العامة إضافة وغيرها من الموضوعات التي ستسهم في دعم التنمية الإدارية بدول المجلس وتعزيز التكامل المشترك في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير برنامج (مستقبل العمل في الحكومة) على مستوى دول مجلس التعاون الذي قدمته الأكاديمية السلطانية للإدارة من سلطنة عمان بوصفه أحد المشاريع الرائدة التي تسهم في استشراف التوجهات الحكومية المستقبلية وإعداد الكوادر لمتطلبات العمل الحكومي الحديث في دول مجلس التعاون.

كما تم إعلان إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الذي يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في بيئات العمل ويهدف إلى بناء قدرات مؤسسية تواكب التغيرات العالمية في القطاع الحكومي إلى جانب اعتماد نتائج أعمال اللجنة الفنية وفرق العمل المشتركة من معاهد الإدارة العامة.