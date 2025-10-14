سمو أمير البلاد وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية الراسخة ودعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسلطان عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظ

التقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وذلك في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط.

هذا وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وسبل دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بما يسهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والنماء.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسموه حفظه الله ورعاه.