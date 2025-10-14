سمو أمير البلاد يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة أخوية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد يضم كلا من معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال محمد ذياب وسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وسعادة العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار سعود سالم عبدالعزيز الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.