ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر مصر بعد ترؤس وفد دولة الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان في وداع سموه على أرض المطار وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة غانم صقر الغانم وأعضاء السفارة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن التنظيم مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافة القمة وسعيه الدؤوب للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم مسار السلام والاستقرار في المنطقة.