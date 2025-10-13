المجلس البلدي يوافق على تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية

جلسة المجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. ووافق المجلس على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية نقل موقع محطة تعبئة الوقود في الجنوب الشرقي من منطقة صباح الأحمد السكنية كما وافق لشركة البترول الوطنية الكويتية باستحداث طريق مؤقت يربط بين تقاطع طريق اللياح وموقع مشروع مستودعات المحروقات الجديد.

كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم إعادة تنظيم المدارس الحكومية التابعة لها بمنطقة الاحمدي قطعة الرابعة ووافق كذلك على طلب قوة الاطفاء العام تخصيص موقع مؤقت ليكون مركزا لاطفاء الشويخ بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية.

واعتمد المجلس على عدة توصيات للجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي منها الاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة. كما اعتمد توصيات اللجنة بشأن أعمال النظافة في المدن والضواحي والمناطق السكنية وهي تنسيق البلدية مع مجالس المحافظات لوضع خطة لتثقيف وتوعية مصدري النفايات بالإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها من قبل مصدر النفايات وذلك للتخلص من نفاياتهم المنزلية.

واعتمد ايضا التنسيق مع البلدية وإلزام المقاولين السارية عقودهم بالمحافظة على نظافة الحاويات وصيانتها باستمرار وإبقائها في حالة جيدة ونظيفة طوال مدة سريان العقد والعمل على غسلها وتطهيرها ورشها بالمبيدات.

كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بحق الأشخاص غير الملتزمين باللائحة وتوقيع الغرامات اللازمة مع شركات النظافة غير الملتزمة بالعقد.